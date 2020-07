Campania, nasce la lista di Più Europa: “Sosteniamo De Luca con un programma europeista e liberale, siamo alternativi al M5S”

108 Visite

Si chiamerà Più Campania in Europa la lista che Più Europa – partito guidato da Emma Bonino e Benedetto Della Vedova – presenterà alle prossime elezioni regionali in Campania il prossimo 20 e 21 settembre. Lo rende noto il coordinamento regionale del partito: “Sarà una lista europeista, liberale e riformatrice. Servirà a portare il messaggio di Più Europa dove più serve, nel Mezzogiorno d’Italia, e per dare protagonismo alla più importante e popolosa regione dell’Europa mediterranea”.

Come spiega il vicesegretario nazionale Piercamillo Falasca, Più Campania in Europa sosterrà il presidente uscente, Vincenzo De Luca: “Il presidente De Luca sa che lo sosteniamo perché ha saputo affrontare bene l’emergenza sanitaria ed economica drammatica, ma anche perché la sua candidatura è alternativa al M5S e ai sovranisti della Lega. Preferiamo che a governare la nostra regione sia lui, ma ci sentiamo distanti anni luce anche da molti altri che pure ora saltano sul suo carro. Sarà una campagna dissacrante, impegnativa e nuova, come dimostra il nostro primo slogan: “Napoli può battere Barcellona. Il riferimento alla Champions League è voluto, ma parliamo soprattutto dell’ambizione di far di nuovo partecipare Napoli alla competizione globale delle metropoli”.













