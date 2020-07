COROGLIO: QUATTRO RAGAZZI DENUNCIATI PER LESIONI PERSONALI E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

54 Visite

L’altra notte gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Coroglio per una persona ferita all’esterno di un locale.

I poliziotti hanno accertato che quattro ragazzi, dopo aver aggredito un uomo con un coltello per futili motivi, si sono dati alla fuga a bordo di un’auto per poi essere rintracciati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Ferdinando che, dopo un inseguimento, li hanno bloccati nella galleria Laziale.

I quattro giovani, tra i 17 e 19 anni di Mariglianella, tre dei quali con precedenti di polizia, sono stati denunciati per lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.













