Marano-Quarto, ambulante investe una persona e scappa: sul posto le forze dell’ordine

Un venditore ambulante ha investito una persona e si è dato alla fuga. I fatti nei giorni scorsi in un tratto di confine tra i comuni di Marano e Quarto. L’uomo avrebbe abbandonato il veicolo in via Pendine-Casalanno, nel territorio di Marano, e sarebbe poi scappato. Sul posto sono giunte le pattuglie dei vigili urbani di Marano e Quarto e i carabinieri di Quarto. Il guidatore del furgone è stato rintracciato. Le forze dell’ordine stanno ora procedendo al sequestro del veicolo, che risultava essere sequestrato. Il veicolo e l’uomo che era alla guida del mezzo sono stati rintracciati anche grazie ad alcune testimonianze.













