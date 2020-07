34 Visite

Gentile direttore, nei pressi dell’ex rotonda Titanic, in un punto di prolungamento di via Norvegia, nel comune di Marano, abbiamo visto uno spazzino l’ultima volta un anno fa. Era della ditta Tekra. Da allora il nulla e la situazione peggiora di giorno in giorno. Tra un po’, per l’ennesima volta, si trasformerà in discarica a cielo aperto.

Luigi (Marano)













