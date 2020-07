337 Visite

Il centesimo (o giù di lì) scontro in un anno, il centesimo incidente. Stavolta in via Castelbelvere. Due auto si sono scontrate in un punto già in passato più volte teatro di sinistri. Sul posto i mezzi di soccorso e i vigili. Ci sarebbe un ferito lieve. Seguono aggiornamenti.













