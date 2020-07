Qualiano piange la piccola Sofia: oggi il funerale. Niente funzione religiosa in chiesa, la bara direttamente al cimitero

425 Visite

Niente funzione religiosa in chiesa. La bara, per volontà dei genitori, sarà portata direttamente nel cimitero comunale di Qualiano. Non ci sarà pertanto alcuna funzione religiosa in chiesa per la piccola Sofia, 4 anni, morta due giorni fa in un terribile incidente stradale. La bimba era in auto (una Fiat 600) con la mamma quando un 19 enne alla guida di una Golf, nel tentativo di sorpassare l’autovettura, ha impattato la fiancata posteriore della stessa determinandone il ribaltamento. La piccola è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Inutile la corsa in ospedale: Sofia è morta poco prima di arrivare al Santobono. Il 19 enne di Marano, neo patentato, ha contattato i soccorsi ma si è poi allontanato dal luogo del sinistro temendo forse il linciaggio. E’ stato denunciato a piede libero.













