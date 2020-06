Marano, incidente mortale in via Merolla: giovedì l’incarico per l’autopsia sul corpo di Giuseppe

391 Visite

Sarà affidato entro giovedì l’incarico al medico legale che dovrà eseguire l’esame autoptico sul corpo di Giuseppe Morra, 15 enne morto due giorni fa in via Merolla, nel centro di Marano. Gli agenti della municipale, che seguono il caso, hanno visionato diverse immagini (telecamere installate all’esterno dei negozi della zona) e raccolto qualche testimonianza. Sembra ormai certo che i due ragazzi a bordo dello scooter, uno dei quali poi morto dopo l’impatto contro un palo della pubblica illuminazione, non indossassero il casco protettivo. Il mezzo non era assicurato. Giuseppe, residente nella zona periferica di Marano, era munito di patentino di guida. Il risultato dell’autopsia sarà noto (verosimilmente) entro il fine settimana.













