Marano, vegetazione incolta: ordinanza sindacale e i controlli della municipale

A seguito dell’ordinanza n. 44 (ad oggetto pulizia dei Fondi per mitigare il rischio di incendi) adottata dal Sindaco Rodolfo Visconti il 22/05/2020, è subito partita, e prosegue a ritmi serrati, l’attività della Polizia Municipale volta ad individuare i proprietari dei fondi in oggetto con speciale attenzione verso quelli confinanti con la pubblica via. Individuati i proprietari, gli agenti, coordinati dal Cap. B. Costa, provvedono alla notifica della ordinanza in questione ed invitano i proprietari a provvedere nel più breve tempo possibile, sia per ripristinare idonee condizioni igienico sanitarie che per mitigare il rischio di incendi nonché per liberare i marciapiedi e la carreggiata dalla vegetazione incolta che sporge dai terreni adiacenti. Ad oggi la zona dove si sta concentrando maggiormente l’attività del Comando è l’asse di via San Rocco – via Castel Belvedere e le strade adiacenti. Completata questa ampia fascia territoriale si passerà alle zone collinari. C’è da sottolineare che la maggioranza dei proprietari interpellati sta rispondendo prontamente.

Si rammenta che il termine ultimo per mettersi in regola è il 30 giugno 2020; dopo tale data si passerà ad una fase di repressione con l’applicazione delle sanzioni previste dall’ordinanza.

