Elezioni amministrative a Calvizzano, l’avvocato Pisani e il progetto “Legalità possibile”

“Mi chiamo Oscar Pisani, sono un avvocato e ho 41 anni. Sposato con Mariangela, padre di una splendida bambina, dopo il matrimonio ho scelto di far vivere i miei più cari affetti a Calvizzano.

Ho raccolto in questi anni tante e troppe volte il malcontento e le lamentele della gente accompagnate ahimè’, da cinica rassegnazione, e non posso più essere spettatore passivo dell’inesorabile degrado che attanaglia la nostra città.

Di fronte a tutto questo io ed altri giovani, ai quali spero si uniranno tanti altri, abbiamo ritenuto necessario lavorare alla formazione di una lista civica di soggetti estranei a logiche clientelari ma al contempo attivamente impegnati nel sociale.

Nasce dunque il progetto “legalità possibile”

una squadra che intende porsi come l’anello di congiunzione tra i problemi della cittadinanza e le risposte dell’amministrazione che sono state tante volte silenzi.

Silenzi fatecelo dire, su questioni di ordine pratico, su faccende che incidono sulla qualità di vita dei cittadini.

Poniamo a chi leggerà questa breve presentazione una domanda molto semplice: ma perché e’ così difficile operare per il bene comune e nella trasparenza? La domanda ha una risposta altrettanto semplice: perché chi opera, ha interessi personali superiori a quelli della collettività!

Ma attenzione, non cadremo nella trappola di un confronto sterile su un passato che non abbiamo certo scritto noi.

Concretezza, chiarezza e competenza sono il motore del progetto, per dare risposte immediate ed efficaci alla collettività. Abbiamo intenzione di rinunciare a parte dei compensi che chi amministra mensilmente percepisce, per riaccreditarli nelle casse comunali al fine di rispondere ad esigenze reali, per aiutare chi ha bisogno;

vogliamo creare uno sportello di ascolto, che recepisca la problematiche e la trasformi in soluzione assieme alla cittadinanza ;

Intendiamo operare nella più assoluta trasparenza e legalità, laddove l’interesse pubblico è e sarà l’unico interesse da tutelare in qualità di amministratori.

Crediamo fermamente che con questo “nuovo inizio” si siano gettate le basi per una reale alternativa a ciò che è stato e che prova nuovamente a proporsi, abbiamo e sentiamo forte l’onere e l’onore di poter partecipare con impegno alla rinascita delle coscienze civiche di questo paese.

Miglioriamolo assieme, miglioriamolo tutti, lavorando con serenità e competenza; abbiamo, ora più che mai, bisogno di ognuno di voi per giungere realmente al comune obiettivo del cambiamento. Grazie



Oscar Pisani

Giovanni Buonanno

Salvatore Felaco

Giovanna Fioretto

Roberto Sorvillo

Mary Passero

Tonia De Fenza

Gennaro Ricciardiello

Angela Sarracino













