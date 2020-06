Marano, il rimpasto (a metà) e l’infinito stallo nel Pd

139 Visite

Il Partito democratico resta nel pantano. Ad oggi, 21 giugno, dopo mesi e mesi di estenuanti trattative con il (non) sindaco Visconti e dopo decine di incontri interni, non sono stati ancora ufficializzati i nomi dei due assessori. Uno sarà Perrotta Salvatore, in quota Coppola-Savanelli, l’altro al 99 per cento Davide di Luccio, consigliere in carica.

Il partito è diviso in gruppi e sottogruppi e ognuno vorrebbe ottenere qualcosa. Tra questi anche il gruppo (o ex gruppo) composto da Paragliola-Nastro-Accongiagioco, che si erano in un primo tempo “accontentati” della presidenza del consiglio comunale e che hanno capito, poi, di essersi piegati troppo presto sugli assessorati. Nastro, vicinissimo al consigliere regionale Daniele, ha cercato nelle ultime ore di rovesciare il tavolo delle trattative proponendo un commercialista, per il ruolo di assessore al Bilancio, in luogo del non esperto Di Luccio (ma non sarebbe Di Luccio il vero assessore al Bilancio), vicino alla Cgil e quindi a Daniele.

Il segretario del circolo Sorrentino, tra gli sponsor di Di Luccio, ha preso tempo. Siamo al 21 giugno e il Pd continua ad essere la più grande delusione politica di Marano: non si stacca da Visconti né tanto meno si sporca le mani in giunta. E’ solo un gioco interno, fatto di ripicche, piccoli e grandi interessi. Sulla delega al bilancio? Non tanto. In ballo ci sono altre cose: il patrimonio, i beni confiscati, l’esternalizzazione del servizio tributi.













