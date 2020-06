Buoni spesa Marano, via ai rimborsi per i negozianti. Il comunicato dell’assessore Perna

265 Visite

Via ai rimborsi per i negozianti che hanno aderito alla convenzione per garantire l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità ai destinatari dei Buoni spesa distribuiti dal Comune di Marano. Gli uffici del servizio sociale/ gare e contratti/ ragioneria sono in procinto di predisporre gli atti per la rendicontazione e successiva liquidazione a coloro, ( 11 esercenti) che sono già in regola con la parte documentale. Si ricorda che la richiesta del certificato antimafia viene inoltrata dall’Ente comunale solo dal momento in cui ha acquisito la prima parte dei documenti relativi alla partecipazione all’avviso pubblico.

A tal proposito si rappresenta ai NEGOZIANTI CHE NON INTENDONO PIÙ ACCETTARE ULTERIORI TICKET BUONO SPESA di comunicare al Comune, allo stesso indirizzo pec della richiesta iniziale, la volontà di cessare la collaborazione, in modo da consentire agli uffici di provvedere alla cancellazione dall’elenco con un atto pubblico. La cittadinanza così, potrà essere informata rispetto i negozianti ancora attivi e disposti ad erogare il servizio spesa, fino a consumazione dei fondi L’AMMINISTRAZIONE ringrazia “I punti vendita che hanno aderito all’iniziativa ” in totale 48 hanno presentato domanda di adesione ma sono stati operativi 35″. Tutta l’organizzazione è stata gestita direttamente dal Comune, senza affidarsi a ditte specializzate nell’erogazione di buoni-spesa. In questo modo la somma stanziata per il contributo ha potuto essere destinata interamente ai cittadini senza aggravio di spese di gestione, e in più molte attività commerciali hanno potuto praticare ulteriori sconti. Dal confronto con i comuni di molti territori limitrofi e dalla lettura dei dati al nord e centro Italia, si evince che il COMUNE DI MARANO, è in linea con i tempi di rimborso, malgrado si è obbligati a procedure più rigide, per la particolare condizione in cui versa. Il lavoro continua nel rispetto della cittadinanza e di coloro che collaborano con l’ente, in questo tempo così critico del post Covid-19.

Nota Stampa Assessora alle Politiche Sociali Bianca Perna













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS