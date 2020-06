Ancora un grave incidente per Alex Zanardi

472 Visite

Bruttissimo incidente per Alex Zanardi che è rimasto coinvolto in un grave sinistro in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, il viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

Secondo quanto riporta RadioSieneTV l’incidente sarebbe avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza e da quanto si sa pare sia avvenuto contro un mezzo pesante. La staffetta di “Obiettivo Tricolore” faceva tappa nel territorio senese grazie al progetto di Obiettivo3 ideato proprio da Alex Zanardi per avviare allo sport i ragazzi disabili e provare a centrare con l’oro un pass per le Paralimpiadi di Tokyo.

Pare si sia trattato di un brutto scontro proprio tra la handbike di Zanardi e un camion con il pluricampione che è stato subito trasportato in ospedale con l’elisoccorso presso l’ospedale Le Scotte di Siena in codice 3 con le sue condizioni che sarebbero state definite gravi avendo anche riportato un politrauma. La tappa che si stava svolgendo avrebbe dovuto terminare a Montalcino con l’incidente che è avvenuto tra Pienza e San Quirico. Sul posto dell’incidente sono intervenuti anche i carabanieri,e la polizia municipale dell’Amiata-Valdorcia e i vigili del fuoco.













