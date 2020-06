Terra dei Fuochi, SIBILIA (M5S): “La nuova caserma dei Vigili del Fuoco sorgerà a Giugliano, un presidio di legalità in una terra sofferente”

95 Visite

“Oggi a Giugliano di Napoli l’incontro per proseguire il tavolo per la realizzazione di una nuova caserma dei Vigili del Fuoco e seguire l’andamento di autorizzazioni e lavori. Prendiamo un bene immobile confiscato alla criminalità organizzata e lo restituiamo in questo modo ai cittadini. Da oggi istituiamo una cabina di regia composta da tecnici del Comune e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che monitoreranno l’andamento dei lavori per l’istituzione del nuovo presidio. L’edificio individuato si trova accanto alla caserma della Guardia di Finanza: creiamo così una vera e propria cittadella della legalità. Aprire un distaccamento in questa zona è fondamentale per supportare ancora di più le attività di contrasto già in essere nei confronti degli affari sporchi della camorra che vedono nel rogo l’appendice finale di un lavoro criminale a danno dell’ambiente, dell’economia e della salute. Un presidio indispensabile in una terra sofferente e profondamente segnata dallo sfregio portato dai criminali alla loro stessa terra”.













