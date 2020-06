Marano, caso Garden House. I gestori: “Avviate le pratiche per il trasferimento in una nuova sede”

658 Visite

Alla luce delle ultime vicissitudini legate allo stabile in Via Caracciolo 10 – Marano di Napoli – del quale siamo affittuari da 14 anni, noi gestori dell’Istituto Paritario Garden House intendiamo dissociarci con forza e prendere le distanze da tutto quello che sta accadendo. Precisiamo che sono già state avviate tutte le pratiche necessarie volte al trasferimento della scuola nella nuova sede individuata alla Via del Mare n. 45 (Città Giardino), Marano di Napoli.

Nota stampa gestori Garden House













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS