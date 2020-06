251 Visite

Si terrà domani nella villa comunale del Ciaurro – su richiesta del parroco della chiesa San Ludovicò D’Angiò – una messa di suffragio per Pasquale Apicella, l’agente di polizia ucciso un mese fa in uno scontro con una banda di rapinatori di etnia rom. Il Comune ha concesso l’utilizzo degli spazi e il patrocinio morale per l’evento. La villa comunale sarà chiusa al pubblico domani per motivi organizzativi.













