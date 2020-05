GIUSTIZIA: OGGI A NAPOLI FLASH MOB AVVOCATI

166 Visite

“Se la giustizia non riprende, deponiamo l’ultima arma: la toga”. E’ il tema del flash mob organizzato dagli avvocati per oggi venerdì 29 Maggio alle ore 10,30 presso i tribunali della Città Metropolitana.

A Napoli si terrà presso il tribunale di Napoli presso l’ingresso sito all’interno del Centro Direzionale.

“Il nostro appello – ha dichiarato l’avvocato Raffaele De Cicco, tra gli organizzatori della manifestazione – è rivolto innanzitutto al Ministero di Grazia e Giustizia affinché possa compulsare una normativa nazionale di portata generale che disciplini in maniera organica la ripresa dell’attività giudiziaria su tutto il territorio nazionale; all’autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta regionale perché possa riconsiderare le condizioni igienico sanitarie dei Tribunali del Distretto di Corte di Appello di Napoli; ai capi degli Uffici Giudiziari perché possano modificare le disposizioni vigenti eccessivamente rigorose rispetto alla fase 2”.













