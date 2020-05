Marano: azzeramento di giunta, rimpasti, ripartenze? Ieri ennesima fumata grigia tra il Pd e Visconti

436 Visite

Ancora una fumata grigia. Ieri, secondo i primi rumors, ci sarebbe stato l’ennesimo nulla di fatto tra il sindaco Visconti e il Pd. Lo stallo è sulla questione dell’azzeramento della giunta e sui nomi degli assessori. Visconti chiede di fare in fretta, il Pd ha posto delle condizioni: ha presentato un documento programmatico (una lista di priorità che Visconti ha a malapena letto) e vuole capire quali caselle assessoriali gli spettano. Il primo cittadino, invece, vuole avere i due nomi e poi regolarsi di conseguenza con le deleghe. Il Pd ha ribadito inoltre che Paragliola, presidente del civico consesso, non si tocca.

E’ probabile che il sindaco, messo alle strette, consiglierà sul punto alla Lista Visconti e al trio Marzi, Bruno, Diana di non insistere con l’ipotetica mozione di sfiducia a Paragliola. In realtà è solo un gioco delle parti: i fedelissimi di Visconti volevano che Paragliola andasse via da solo (dimettendosi) perché venuta meno la fiducia nei suoi confronti. Difficile che riescano a produrre una mozione di sfiducia e che vadano allo scontro diretto con il Pd.

E’ tempo di regionali e a Visconti non conviene mettersi contro il suo partito che, è necessario ribadirlo, è solo apparentemente unito. Nel Pd ci sono tante anime: qualcuno (i più saggi) vorrebbero mandare subito a casa Visconti; altri vogliono cercare il cosiddetto “intoppo” per rompere; altri ancora vogliono portare a casa assessorati di peso e gestire i lavori pubblici e i fondi che (forse) arriveranno.

Ma al momento, sia i viscontiani che il Pd, non sono molto presenti a loro stessi. La realtà è che la giocata, anche dei fondi, sta in mano ad altre persone, soprattutto tecnici. Sono loro che stanno guidando le danze mentre la politica-politicante si azzuffa per portarsi a casa qualche prebenda. Oggi la giocata vera sta in mano a tre persone e tutti sanno chi sono. Tre persone che si sono ritagliate, nel corso dei mesi, enormi spazi con l’avallo di Visconti.













