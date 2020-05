Caso Bonafede, anche Paragone attacca: “Non ha mai chiarito nulla su Di Matteo”

205 Visite

Gianluigi Paragone sulla questione che sta coinvolgendo Alfonso Bonafede ci va giù pesante- L’ex grillino sulle accuse dell’ex pm antimafia Nino Di Matteo, che incolpa il ministro per la sua mancata nomina al Dap (i boss mafiosi non lo avrebbero voluto) dichiara: “Cosa abbia fatto cambiare idea a Bonafede nel giro di 48 ore, questo lui non lo ha mai spiegato. Il suo silenzio è lo stesso di Di Maio e di Conte, sono ormai dei bambini presi a sberle” spiega in un’intervista all’Huffingtonpost.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS