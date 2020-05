No ai domiciliari, Battisti resta in carcere

217 Visite

Resta in carcere l’ex terrorista Cesare Battisti. Il giudice del tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto la richiesta di domiciliari per il timore di contagio da Coronavirus avanzata nei giorni scorsi dall’ex terrorista dei Pac.

Battisti sta scontando l’ergastolo nel carcere di Oristano dopo l’estradizione in Italia un anno fa, estradato dalla Bolivia dopo 37 anni di latitanza prima in Francia e poi in Brasile. I suoi legali avevano presentato la richiesta per potere beneficiare delle misure alternative alla custodia cautelare in carcere a causa dell’emergenza sanitari provocata dal Covid-19.













