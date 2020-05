Marano, buono spesa: via libera per altre 217 persone. Pubblicati i nominativi

910 Visite

L’assessore alle politiche sociali del Comune di Marano Bianca Perna comunica che nella giornata di oggi sono stati pubblicati (sito istituzionale del Comune) i nominativi di altre 217 persone che hanno diritto al buono spesa. Altri 270-280 nominativi saranno comunicati entro l’inizio della prossima settimana. Gli assistenti sociali comunicheranno agli aventi il giorno in cui dovranno recarsi in municipio per il ritiro dei buoni. Ventuno sono le persone escluse per mancanza di requisito. In totale, ad oggi, sono stati erogati poco più di 1700 buoni. Si chiuderà la prossima settimana arrivando a un totale di 2 mila buoni su 4 mila richieste pervenute all’ente.













