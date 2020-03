385 Visite

Il quindicesimo piano della Corte d’Appello di Napoli, sezione penale, è attualmente chiuso e il personale è in isolamento per un caso di coronavirus che avrebbe riguardato un giudice. È stato attivato il protocollo per i casi sospetti. Verosimilmente i dipendenti verranno sottoposti agli accertamenti del caso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS