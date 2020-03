Marano e quel mistero delle esplosioni fortissime di notte. Residenti: “Da settimane svegliati di soprassalto”

534 Visite

Da due settimane arrivano segnalazioni in redazione. Esplosioni fortissime nel centro storico di Marano, nella zona compresa tra via Arbusto, via Casalanno-Parco delle Rondini e zone limitrofe. Esplosioni nel cuore della notte, che svegliano di soprassalto i residenti, e poi tanto fumo. Ce ne siamo interessati nei giorni scorsi e ieri sera pare sia accaduto di nuovo. Le forze dell’ordine non avrebbero rivelato nulla di anomalo, eppure sono in tanti a contattarci e a segnalarci la cosa. Buontemponi in azione di notte o c’è dell’altro?













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS