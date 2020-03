Conflitto a fuoco nella notte a Napoli: muore 15 enne: i parenti devastano l’ospedale

1.962 Visite

Un ragazzo di 15 anni, napoletano, è stato ferito da colpi di pistola alla testa e al torace ed è morto in ospedale dopo il tentativo di salvarlo da parte dei medici. Il minore era stato soccorso questa notte da un’ambulanza del 118 in via Generale Giordano Orsini, nella zona di Santa Lucia.

Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi per le ferite d’arma da fuoco riportate. Il 15enne trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione ma è deceduto a causa della grave compromissione delle sue funzioni vitali. L’area del pronto soccorso del presidio della Pignasecca – secondo quanto riporta Il Mattino – è stata letteralmente assalita da familiari e amici del minore che, dopo la notizia della morte del 15enne, sono entrati in ospedale e hanno devastato computer, macchinari, barelle e presidi medici. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Alle 7,30 è stata dichiarata la sospensione dell’attività del pronto soccorso del Pellegrini ed è stato necessario trasportare altrove alcuni pazienti gravi che erano al pronto soccorso.













