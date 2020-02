Scuole chiuse, a Marano iniziato l’intervento di nebulizzazione dei locali

539 Visite

E’ iniziata stamani e proseguirà anche per la giornata di domani l’opera di sanificazione (nello specifico una nebulizzazione dei locali) dei locali scolastici, così come richiamato nell’ordinanza regionale che ha chiuso le strutture per tre giorni.

A Marano, come comunicato dall’assessore all’Istruzione Bianca Perna, è stata individuata una ditta per un costo che si aggira sui 7 mila euro. L’intervento è ampliato anche alle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana.

Gli ulteriori interventi per la rimozione della posa derivante dall’opera di nebulizzazione saranno eseguiti dal personale Ata delle singole scuole, come ad accordi intercorsi tra il Comune di Marano e i dirigenti scolastici del territorio.













