Coronavirus, aggiornamenti: sono più di 150 i contagiati, chiusi musei, scuole, stop al Carnevale di Venezia

Sono più di 150 le persone risultate positive al coronavirus in Italia e i decessi sono due. È l’ultimo bilancio fornito dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. E, dopo Milano e Torino, il contagio è arrivato anche a Venezia, dove il presidente della Regione, Luca Zaia, ha disposto il blocco dei festeggiamenti del Carnevale.

Negli undici comuni focolaio “non sarà consentito l’ingresso e l’allontanamento salvo specifiche deroghe” ed “è stata disposta la sospensione delle attività lavorative, educative e degli eventi pubblici”. Dopo un Consiglio dei Ministri straordinario durato 4 ore presso la sede della Protezione Civile, il governo ha adottato un decreto legge per contenere i focolai di contagio da coronavirus in Italia con l’isolamento dei comuni colpiti dall’infezione. Gli italiani che saranno interessati dalle misure varate dal governo saranno circa 50 mila.

I test hanno rivelato che il presunto “paziente zero” non ha mai contratto la malattia. Non è da lui, quindi, che è partito il contagio. Mistero anche sulla diffusione del virus in Veneto: i residenti cinesi di Vo’ Euganeo, il paese della prima vittima, risultano negativi. Il premier Giuseppe Conte esclude per ora interventi per limitare Schengen, come chiede invece Salvini.













