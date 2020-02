Giugliano, prezioso pareggio sul campo del Ragusa

198 Visite

Un prezioso pareggio (1-1) sul terreno del Marina di Ragusa. Un punto per muovere la classifica e rimanere agganciati alla zona play off. Primo tempo di sofferenza per gli uomini di Massimo Agovino, che chiudono la prima frazione di gioco in svantaggio. La rete per i padroni di casa è siglata da Mauro, che dai venticinque metri (e con l’aiuto di una deviazione) beffa Mola. Meglio il Giugliano invece nella seconda parte del match. I tigrotti pareggiano i conti con il solito Gennaro Esposito, che trasforma con freddezza un penalty concesso per un fallo su Orefice. Per Esposito, attaccante di lungo corso, è la terza rete realizzata in due partite.













