Scuole in mobilitazione tra Giugliano e Marano: occupato il liceo De Carlo, studenti in strada al Levi

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 58
39 Visite

Mattinata di mobilitazione studentesca nell’area giuglianese e maranese. Da questa mattina è occupato il liceo De Carlo di Giugliano, mentre al liceo Levi di Marano gli studenti sono nuovamente scesi in strada per manifestare, senza procedere all’occupazione dell’istituto.

Due modalità diverse di protesta che riportano al centro dell’attenzione il mondo della scuola e le rivendicazioni degli studenti. Resta da capire come evolverà la mobilitazione nelle prossime ore e quali saranno le eventuali iniziative annunciate dai ragazzi.

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore