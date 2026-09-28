Vomero: traffico paralizzato, semafori spenti all’incrocio Cilea-Gemito

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Nessuna presenza della Polizia Urbana. Situazione gravissima e inaccettabile

Il Comitato Valori Collinari denuncia con la massima fermezza il caos da traffico che si è scatenato segnatamente ieri sera al Vomero. In particolare in via Cilea, dove decine di autovetture erano parcheggiate in doppia fila, bloccando di fatto la circolazione e creando code interminabili in una delle arterie più trafficate del quartiere.

La situazione è stata resa ancora più grave dal fatto che, all’incrocio tra via Cilea e via Gemito, uno dei più importanti e trafficati del Vomero, tutti i semafori erano spenti, senza che vi fosse alcun presidio della polizia municipale a regolare il flusso di veicoli e a tutelare i pedoni. Di conseguenza, l’attraversamento pedonale è diventato estremamente pericoloso, con automobili che si contendevano il passo, clacson, manovre azzardate e cittadini costretti a correre tra le auto per attraversare, con rischi conseguenti.













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