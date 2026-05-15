L’I.C. Socrate-Mallardo di Marano celebra il talento: successo per il PON di Letteratura Italiana tra poesia e teatro

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La chiusura del Progetto PON di Letteratura Italiana ha segnato un momento di grande rilevanza per l’Istituto Comprensivo Socrate-Mallardo, confermando la sua duplice vocazione: un impegno concreto verso l’inclusione e una spinta decisa verso l’eccellenza. L’evento, svoltosi ieri pomeriggio nell’auditorium della scuola, ha rappresentato la naturale conclusione di un percorso formativo dedicato agli studenti più brillanti, dimostrando come l’istituto sappia coniugare con equilibrio le istanze sociali e quelle di alta formazione.

Il progetto, coordinato dal prof. Giacomo Ranucci e supportato dalla professoressa Antonella Martino, ha ottenuto un successo di pubblico e di critica senza precedenti. Gli alunni hanno messo in scena le poesie di grandi autori come Giuseppe Ungaretti, Salvatore Di Giacomo e Giacomo Leopardi, interpretandole con maturità e sensibilità. La performance ha incantato la platea composta da genitori e compagni, evidenziando non solo le competenze linguistiche degli studenti, ma anche la loro capacità di entrare in risonanza emotiva con i testi proposti.

A coronamento della giornata, la rappresentazione teatrale di Natale in casa Cupiello, capolavoro di Eduardo De Filippo, ha chiuso la manifestazione con un tocco di teatro classico e popolare. L’opera, voluta fortemente dalla dirigente scolastica Teresa Formichella, ha confermato la visione lungimirante della scuola: una didattica che non guarda solo al recupero, ma che eleva il talento, posizionando l’I.C. Socrate-Mallardo come punto di riferimento culturale di primo piano nella zona a nord di Napoli.

Michele Izzo













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