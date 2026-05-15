Sub italiani morti alle Maldive, iniziato il recupero dei corpi

Sul luogo dell’incidente arrivati i sommozzatori della guardia costiera

Sul luogo dell’incidente in cui sono deceduti 5 subacquei italiani sono giunte le imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana. A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia e un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità.