Torre Annunziata, il Sindaco si dimette dopo le dichiarazioni del procuratore Fragliasso: nel mirino anche la gestione commissariale

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A Torre Annunziata il sindaco Corrado Cuccurullo ha rassegnato le dimissioni. Una scelta che chiude una crisi istituzionale maturata in poche ore, ma costruita su un contesto già fragile e sotto pressione.

Determinanti sono state le parole del procuratore Nunzio Fragliasso, pronunciate durante un momento altamente simbolico per la città: l’avvio delle operazioni di demolizione di Palazzo Fienga, storico simbolo del potere del Clan Gionta sul territorio. Un luogo che per anni ha rappresentato il radicamento della criminalità organizzata e che, proprio per questo, avrebbe dovuto segnare una cesura netta con il passato.

È proprio in quel contesto, carico di significato istituzionale e civile, che Fragliasso ha scelto di intervenire con dichiarazioni durissime, parlando di “ombre”, di possibili contiguità con la criminalità e di un’azione amministrativa segnata da inerzie e illegalità. Parole che non si sono limitate a una valutazione giudiziaria, ma che hanno avuto un impatto diretto sul piano politico.

Cuccurullo, che inizialmente aveva respinto le accuse definendole gravi e ingiuste, ha poi deciso di fare un passo indietro. Le dimissioni arrivano infatti come conseguenza evidente del peso istituzionale di quelle dichiarazioni: di fatto, le parole del procuratore hanno portato il sindaco a lasciare.

La vicenda, però, non riguarda solo l’attuale amministrazione. Nella ricostruzione emersa, si coglie anche un rilievo nei confronti della precedente gestione commissariale, che non avrebbe prodotto un segnale sufficientemente forte di ripristino della legalità. Un passaggio che apre interrogativi sulla capacità della triade composta dal Prefetto Enrico Caterino e dai componenti Fernando Mone e Marco Serra, di incidere realmente sulle dinamiche amministrative del Comune.

Torre Annunziata si ritrova così, ancora una volta, in una fase delicata. Le dimissioni del sindaco non chiudono la vicenda, ma segnano l’inizio di un nuovo passaggio istituzionale, in cui il tema centrale resta quello della credibilità e della tenuta dell’azione amministrativa in un territorio ad alta complessità.













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