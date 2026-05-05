Famiglia nel bosco, la bimba ricoverata in ospedale. Le proteste della mamma

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Il caso della famiglia nel bosco torna a far discutere. Una dei bambini, Bluebell, è ricoverata in ospedale da domenica. A darne notizia è stata la Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni, con un post su Facebook che riporta le prime informazioni sullo stato di salute della piccola.

“Bluebell, una dei bambini ‘del bosco’, è ricoverata in ospedale da domenica per crisi respiratoria. La mamma non è con lei”, ha scritto la Garante nel primo aggiornamento.

Successivamente, Marina Terragni ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni della minore: “In base a quanto dichiarato dall’ospedale la bambina è ricoverata per una ‘patologia ostruttiva’. Accanto a lei le educatrici. Madre e padre possono farle visita”.

Secondo quanto emerge, la piccola è dunque seguita dal personale sanitario e assistita da educatrici, mentre ai genitori è consentito l’accesso per le visite. Le condizioni non sarebbero tali da destare particolare allarme, ma il caso continua a sollevare interrogativi sulla gestione e la tutela dei minori coinvolti.













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