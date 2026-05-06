Brasile, studente di 13 anni spara in una scuola: 2 vittime

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Due vittime e almeno due feriti. È il bilancio dell’aggressione avvenuta in una scuola nello stato amazzonico di Acre, nel nord-ovest del Brasile, dove un ragazzo di 13 anni ha aperto il fuoco uccidendo due membri del personale, ferendone un terzo e uno studente. Poi è stato arrestato dalla polizia. L’arma che avrebbe utilizzato, secondo quanto riportato dai media locali, apparterrebbe al patrigno.

I feriti sono stati trasportati in ospedale e la polizia civile di Acre ha aperto un’indagine. “Di fronte a questa tragedia, lo Stato esprime la sua più profonda solidarietà alle famiglie delle vittime, alla comunità scolastica dell’Istituto Sao Josè e a tutti i professionisti dell’istruzione colpiti da questo evento”, si legge in una nota del governo.

Sono state mobilitate squadre di supporto psicologico per fornire assistenza a studenti e insegnanti. In conformità con l’attuale protocollo di sicurezza, le lezioni sono state sospese per tre giorni in tutte le scuole dello stato.













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