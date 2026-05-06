Grande partecipazione per l’apertura della campagna elettorale di Città Domani 3.0, Pirozzi ha svelato i primi tre obiettivi

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SANTA MARIA A VICO – Grande affluenza e partecipazione, ieri sera, alla presentazione dei candidati e all’apertura della campagna elettorale di Città Domani 3.0, svoltasi presso la location Villa Alba di Santa Maria a Vico. Il candidato sindaco Andrea Pirozzi ha presentato ufficialmente la squadra dei 16 candidati al Consiglio comunale.

La serata si è aperta con i saluti e l’in bocca al lupo portati dal sindaco di San Felice a Cancello Emilio Nuzzo e dal sindaco di Cervino Giuseppe Vinciguerra. Entrambi hanno sottolineato la sinergia e la collaborazione che da tempo caratterizzano il rapporto con il primo cittadino uscente, evidenziando quanto sia importante proseguire lungo un percorso condiviso per nuovi progetti volti a migliorare la Valle di Suessola.

Dopo l’introduzione di Andrea Pirozzi e l’annuncio di Corrado Balletta, che sarà assessore esterno, c’è stata la presentazione dei 16 candidati, tra assessori, consiglieri uscenti e nuove presenze alla loro prima esperienza elettorale. Nel dettaglio:

• Biondo Veronica, dottoressa in Scienze pedagogiche

• Affinita Clemente, docente

• Balletta Rosario, infermiere professionale

• Carfora Tommaso, consulente finanziario e patrimoniale

• Crisci Vincenzo, dottore in Economia

• De Lucia Carmine (detto Colonnello), colonnello dell’Esercito italiano

• Grieco Rossella, architetto

• Iaia Antonio, imprenditore

• Moniello Vincenzo, imprenditore

• Nuzzo Michele, avvocato

• Pascarella Davide, avvocato

• Pascarella Tiziana, avvocato

• Piscitelli Anastasia, psicologa

• Signoriello Clelia, docente

• Vigliotti Diamante Pia (detta Diana), laureanda in Servizio sociale

• Vigliotti Vincenzo, geometra

Nel corso degli interventi sono stati affrontati diversi temi ritenuti centrali per il futuro della città: dall’attenzione alle periferie e alle borgate alte alla prospettiva di una Santa Maria a Vico sempre più digitalizzata, anche attraverso il progetto di uno spazio di coworking; dall’apertura della Casa di Comunità all’attenzione verso bambini, persone fragili e accessibilità.

A chiudere la serata è stato il candidato sindaco Andrea Pirozzi, che ha illustrato priorità, opere in corso e primi obiettivi programmatici.

“Mi dispiace che non si sia creata una competizione elettorale più ampia, utile a confrontare davvero il lavoro svolto in questi anni e a capire se qualcuno potesse proporre qualcosa di migliore per Santa Maria a Vico. Purtroppo non è stato possibile, e non per responsabilità nostra. Ci confronteremo in questa campagna elettorale con un mio ex amministratore, al quale rivolgo comunque gli auguri”, ha dichiarato Pirozzi in apertura del suo intervento.

“Noi ci candidiamo innanzitutto per portare a termine tutte le opere ancora in corso. In questi anni abbiamo realizzato un intervento profondo sull’edilizia scolastica, con abbattimenti e ricostruzioni, non semplici ristrutturazioni. La nuova scuola media, già dal prossimo settembre, potrà accogliere gli studenti nel nuovo istituto”.

Sulla viabilità, il candidato sindaco ha aggiunto: “Sento dire che ci sono troppi cantieri e troppi asfalti, ma la domanda è semplice: qualcuno vuole forse continuare a camminare su strade rotte? La viabilità è uno degli aspetti che più incidono sulla qualità della vita e rappresenta anche l’immagine concreta di un paese ben amministrato”.

Pirozzi ha poi annunciato i primi tre obiettivi sui quali intende concentrare l’azione amministrativa: “Il primo riguarda la nascita di una struttura universitaria che dovrà servire l’intera Valle di Suessola presso la Masseria La Duchessa. Accanto alla Masseria sorgerà inoltre una struttura polivalente per gli anziani, già finanziata. Vogliamo anche rispondere ad altre esigenze concrete dei cittadini, realizzando venti lotti di orto sociale da affidare agli anziani.

Il secondo riguarda un progetto già finanziato: la realizzazione di una strada alternativa all’Appia, dal palazzetto dello sport fino a via Cangio ad Arienzo, un’arteria importante che servirà a decongestionare il traffico interno. La terza opera essenziale è il raddoppio del collettore fognario: parliamo di un intervento di dignità, atteso da trent’anni, finalmente finanziato e che adesso deve essere realizzato nel più breve tempo possibile. Sono progetti importanti che l’intero territorio deve sostenere”.

Nel corso dell’intervento, il sindaco ha inoltre annunciato il finanziamento dell’isola ecologica nella zona industriale, dove i lavori partiranno a giugno. Restando in tema ambientale l’attenzione dovrà restare alta sulla Cava Balletta e soprattutto sull’impedire che venga realizzata una cava estrattiva nel Comune di Durazzano con il rischio che le polveri sottili si indirizzino sul territorio comunale.

Pirozzi ha poi richiamato anche il tema della sosta e della programmazione economico-finanziaria dell’ente: “Abbiamo anche un nuovo piano che prevede la realizzazione di otto parcheggi”.

Nel suo intervento ha infine sottolineato l’importanza di mantenere un bilancio comunale solido, ricordando la capacità dell’amministrazione di intercettare circa 60 milioni di euro di finanziamenti esterni per opere e interventi sul territorio.

“Noi vogliamo mantenere un bilancio solido, perché solo così si può programmare seriamente. Siamo riusciti a portare a Santa Maria a Vico circa 60 milioni di euro di finanziamenti per realizzare opere e interventi strategici. È chiaro che bisogna continuare a intercettare fondi esterni, perché non tutto può essere sostenuto con il solo bilancio comunale. Io amministro il Comune come amministro la mia famiglia: si fanno le cose che si possono fare con responsabilità, evitando sprechi e senza concedersi eccessi”, ha concluso. , ha concluso.













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