Caro carburanti, Codici: segnalati prezzi anomali per il metano

Condividi

Visite: 16

49 Visite

Continua l’attività di monitoraggio e di raccolta segnalazioni dell’associazione Codici per quanto riguarda il caro carburanti e l’aumento anomalo dei prezzi. Tra le ultime segnalazioni ricevute una riguarda il prezzo del metano a Roma, nello specifico sull’autostrada in zona Prenestina Est.

“Nei giorni scorsi – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ci è stato segnalato il prezzo di 1,889 €/kg. È un dato che stride con quanto riscontrato in altre località. Con uno scarto che arriva fino a 0,44 €/kg rispetto a Orvieto e di circa 0,22-0,29 €/kg rispetto a Comuni della stessa area laziale, il prezzo praticato nell’area della capitale non trova giustificazione logistica o di mercato evidente. Da sottolineare che il prezzo risulta persino superiore a quello medio praticato sulle autostrade italiane, tradizionalmente tra i più alti per via dei costi di gestione delle stazioni di servizio. Tale situazione potrebbe configurare pratiche commerciali scorrette o comunque non trasparenti, in contrasto con la normativa vigente in materia di prezzi dei carburanti e con le disposizioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Rinnoviamo l’invito ai cittadini ad osservare e segnalare. È importante prestare attenzione ai prezzi esposti sui distributori di carburante e a segnalare ogni anomalia. Ogni segnalazione, infatti, contribuisce a costruire un quadro più preciso della situazione e permette alle autorità competenti di intervenire”.

In caso di anomalie nei prezzi dei carburanti è possibile fare una segnalazione a Codici indicando nome e zona del distributore, ed inviando anche una foto del prezzo applicato. È possibile contattare l’associazione dei consumatori telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti