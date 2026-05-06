Grecia, aumenta il numero di spiagge con lettini e ombrelloni vietati: da Creta a Zante fino a Naxos

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Con l’arrivo dell’estate, i ministeri greci dell’Ambiente e dell’Economia hanno pubblicato, con una decisione congiunta, la lista aggiornata delle cosiddette «spiagge incontaminate», ovvero le spiagge in cui è vietato qualsiasi intervento umano che possa mettere a rischio il valore ecologico del litorale.

La lista

La lista di quest’anno aumenta il numero delle spiagge interessate, che passano da 238 a 251.

Le isole interessate

Molte di note mete turistiche greche, come le isole di Creta, Zante e Naxos sono interessate dall’iniziativa. Nel comunicato dei due ministeri si specifica che il progetto punta alla protezione delle spiagge con «un particolare valore estetico, geomorfologico o ecologico, nonché alla conservazione delle specie di flora e fauna presenti».













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