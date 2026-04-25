CASANDRINO, SIGILLI A DUE OPIFICI TESSILI

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Sigilli a due opifici tessili. I controlli nell’ambito del programma di prevenzione per il contrasto all’illegalità. Diverse le contestazioni mosse dalla task force ai due titolari, un cittadino del Bangladesh ed un italiano.

Il blitz questa mattina condotta da alcuni agenti della polizia locale agli ordini del comandante Andrea D’Ambrosio e supportato da un pool di tecnici dell’Asl Napoli 2 Nord, militari dell’Esercito Italiano e Vigili del Fuoco. I controlli hanno preso il via da via Borsellino e sono stati estesi al resto della città.

Il bilancio: sequestro preventivo di due opifici tessili presenti sul territorio comunale, a seguito di gravi irregolarità riscontrate sia sotto il profilo della sicurezza sui luoghi di lavoro sia in relazione alle condizioni igienico-sanitarie. Nel primo opificio, esteso per circa 350 metri quadrati, è stata accertata la totale assenza di sistemi antincendio e dei requisiti minimi di sicurezza, con la presenza di lavoratori impegnati all’interno della struttura.

Tale situazione ha determinato un concreto e rilevante rischio per l’incolumità degli stessi lavoratori e dei residenti nelle aree limitrofe. Nel corso degli accertamenti sono state inoltre rilevate irregolarità nelle vie di fuga e condizioni strutturali compromesse, caratterizzate da umidità diffusa e presenza di muffa.

Analoghe criticità, in alcuni casi ancora più gravi, sono state riscontrate nel secondo opificio, di circa 500 metri quadrati, dove è emersa una diffusa situazione di non conformità degli impianti elettrici, assenza di adeguata compartimentazione antincendio, vie di esodo ostruite e carenze significative nei sistemi di sicurezza e manutenzione.

Gli ambienti si presentavano inoltre in condizioni precarie, con materiali e rifiuti accumulati e assenza della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente. Alla luce delle violazioni accertate, entrambi gli immobili sono stati sottoposti a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità e alla tutela della sicurezza dei lavoratori e della salute pubblica.













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