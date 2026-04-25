Frana a Marano, brusca frenata sull’intesa tra le 26 famiglie ancora fuori casa e i proprietari del terreno. Ecco le ultime novità

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Colpo di scena nella vicenda della frana di via Roma, a Marano, dove 26 famiglie sono ancora lontane dalle proprie abitazioni dallo scorso febbraio. Dopo il dissequestro dell’area, disposto con il via libera della Procura, l’avvio dei lavori di messa in sicurezza sembrava ormai imminente, con l’apertura dei cantieri prevista già nei prossimi giorni.

Nelle ultime ore, però, è arrivata una brusca frenata nell’intesa tra le parti. Si sono infatti complicate le trattative tra i condomini e i proprietari del terreno da cui si è originato il cedimento. Al centro dello scontro, in particolare, la seconda fase degli interventi: quella relativa alla realizzazione di un muro di contenimento, su cui restano forti divergenze sia in merito a chi debba eseguire i lavori sia sulla ripartizione delle spese.

Secondo quanto emerso, i titolari del terreno avrebbero assunto una posizione più rigida, chiedendo garanzie ai condomini sia sul progetto tecnico sia sulla copertura economica dell’opera. Una richiesta che ha di fatto rallentato il percorso condiviso che sembrava ormai definito.

Nei giorni scorsi si era tenuto anche un incontro in Comune tra l’amministratore del condominio interessato e i tecnici comunali, proprio per accelerare le procedure e rispettare i tempi imposti. La messa in sicurezza dell’area, infatti, è stata intimata dall’autorità giudiziaria e dovrebbe essere completata in tempi rapidi.

Ora, però, tutto torna in discussione. Lo stallo rischia di allungare ulteriormente i tempi per il rientro dei condomini.













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