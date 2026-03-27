Turismo, l’interim va alla Meloni. La premier ringrazia Santanché

Meloni aveva avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, proprio per proporre l’assunzione dell’interim del ministero del Turismo. La presidente Meloni – si legge in una nota di Palazzo Chigi – rivolge un ringraziamento alla ministra Santanchè, che in questi anni ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del Turismo italiano. Il governo – conclude palazzo Chigi – continuerà a lavorare per sostenere e valorizzare un asset strategico dell’economia nazionale, che assicura prosperità, benessere e prestigio internazionale all’Italia”.