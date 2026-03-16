Esclusiva. Teatro Alfieri Marano chiuso per problemi antincendio: il Comune acquisterà nuove poltrone, poi bando per la gestione

Il Comune di Marano interverrà direttamente per risolvere i problemi antincendio che hanno portato alla chiusura del Teatro Alfieri, fermo da circa tre settimane. L’ente comunale provvederà infatti all’acquisto delle attrezzature necessarie e delle nuove poltrone omologate per l’adeguamento alle norme di sicurezza, così da consentire la riapertura della struttura e la ripresa delle attività.

Il teatro era stato chiuso a seguito di verifiche legate alla scadenza di alcune dotazioni antincendio. I controlli si inseriscono in un più ampio monitoraggio avviato dopo una comunicazione della Prefettura di Napoli inviata agli enti locali, con la richiesta di effettuare controlli sui luoghi di spettacolo dopo i fatti avvenuti al locale Crans Montana.

L’amministrazione comunale consentirà comunque all’attuale gestore, Fabio Izzo, di proseguire con il cartellone teatrale una volta completati gli adeguamenti. Successivamente il Comune procederà con un nuovo bando pubblico per l’affidamento della gestione della struttura, che resta di proprietà comunale e che da diversi anni è affidata allo stesso Rizzo.

Parallelamente, lo stesso Izzo avrebbe valutato anche la possibilità di acquistare l’ex Cinema Siani. Si tratta però di un immobile in condizioni molto precarie, che richiederebbe un intervento radicale di abbattimento e ricostruzione. Una vicenda che resta comunque nell’ambito di un’iniziativa privata e che non coinvolge l’amministrazione comunale.