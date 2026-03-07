Marano, riceviamo e pubblichiamo. “Future elezioni, i candidati sottoscrivano un patto per la città”

Condividi

Gentile direttore, ono a scriverle in quanto leggo le lettere che arrivano al suo giornale che parlano o di future elezioni, di schieramenti , di possibili candidati o di accorate lamentele sullo stato delle città.

Attraverso il suo giornale, voce del territorio, credo che dovrebbe innescarsi un dialogo tra e di tutti i cittadini sul vero futuro di questa città che dopo più di 50 anni considero la mia città.

Di che parlare ? Acquisire opinioni ed idee per Sottoscrivere un patto tra cittadini e futuro amministratore su cose da fare capendo che una città come Marano alla periferia di una grande città non ha bisogno di una bandiera politica sventolata vittoriosa ma ha l’urgenza di un amministratore che sottosciva un patto solenne con noi cittadini e si impegni su attività fondamentali giurando sul suo onore:

1) risanerò il bilancio comunale che per sua natura non ha posizioni politiche;

2) non ho personali interessi o famigliari o amichevoli che mi spingono ad assumere questo ruolo;

3) sceglierò collaboratori che abbiano la giusta competenza e i miei stessi ideali;

4) stimolerò lo spirito civico della intera cittadinanza – nessuno es

E’ su questo patto solenne che il suo giornale ed il suo direttore giornalista possono fare tanto,diventando il primo il palco su cui si possono esprimere opinioni il secondo trasformandosi in moderatore neutrale che con ordine ed imparzialità da la voce a tutti.

