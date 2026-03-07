Marano, riorganizzazione interna al Comune: promozioni, nuovi incarichi e ufficio avvocatura rafforzato

Condividi

Movimenti e novità nella macchina amministrativa del Comune di Marano (nella foto la triade commissariale). Dopo l’assegnazione delle posizioni organizzative, l’ente sta procedendo con una serie di provvedimenti che ridisegnano, almeno in parte, l’assetto interno del personale tra avanzamenti di carriera, nuovi incarichi e riorganizzazioni di uffici.

Tra le decisioni più rilevanti c’è la promozione della funzionaria amministrativa Maria Tortora, che assume un ruolo più importante nel settore personale, rafforzando così l’area dedicata alla gestione delle risorse umane dell’ente.

Parallelamente sono stati riconosciuti anche alcuni avanzamenti di carriera tra il personale tecnico: diversi operai comunali sono passati dalla categoria A alla categoria B, con il passaggio da operatori semplici a operai esperti, un riconoscimento delle competenze maturate negli anni di servizio.

Novità anche per l’ufficio avvocatura, spesso al centro di critiche negli ultimi anni per il lavoro, non sempre brillante, di alcuni professionisti pagati dall’ente cittadino. L’amministrazione comunale ha avviato una riorganizzazione attraverso un interpello interno per individuare la responsabile del settore. Intanto l’ufficio sarà rafforzato dalla presenza di due giovani laureate in giurisprudenza, recentemente entrate in servizio tramite mobilità e grazie a un finanziamento europeo. Le due professioniste affiancheranno l’avvocato convenzionato Piscino, con l’obiettivo di migliorare la gestione del contenzioso e delle attività legali dell’ente.

La riorganizzazione, però, non è priva di osservazioni critiche. Tra i dipendenti e negli ambienti politici si segnala come alcune posizioni di responsabilità restino concentrate nelle mani dei “soliti noti”, mentre i cambiamenti sulle deleghe appaiono per ora limitati.

Tra luci e ombre, dunque, la riorganizzazione del personale al Comune di Marano procede a piccoli passi, con l’obiettivo dichiarato, e con l’aiuto di alcuni sovraordinati già da tempo operativi, di rendere la macchina amministrativa più efficiente. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori provvedimenti che potrebbero incidere ancora sull’assetto degli uffici comunali.













