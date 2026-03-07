Napoli-Torino, Conte nel post gara: “Gruppo fantastico che non cerca alibi”

Condividi

Ecco tutte le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, al termine della sfida contro il Torino.

“Molto, molto soddisfatto. Rientri Anguissa e De Bruyne? Per come sono rientrati sembra che non se ne siano mai andati, invece se ne sono andati eccome… Siamo stati per tanti mesi senza anche senza Lukaku, ma la forza di questa squadra è stata non cercare mai l’alibi dell’assenza. Così abbiamo vinto una Supercoppa e siamo sempre rimasti nella zona alta della classifica. Non era per niente scontato.

“McTominay potrebbe tornare ad allenarsi con noi già dalla prossima settimana. Ovviamente tutti devono trovare la miglior forma, anche se De Bruyne era già in discrete condizioni. Lo vedevo che voleva giocare. Oggi mancava uno come Lobotka, ma noi non perdiamo mai il nostro modo di essere, la nostra voglia e la nostra determinazione. Nella grande emergenza c’è sempre stata un grande risposta. Gilmour, per esempio, oggi ha fatto una prova magistrale, abbiamo dominato una partita che si siamo complicati solo nel finale.

“Alisson sta entrando nei meccanismi di gioco, ma non deve essere timido, esattamente come ha fatto oggi. A volte deve provare di più: non mi arrabbio se sbaglia, mi arrabbio se fa la cosa semplice. E non dimentichiamoci di Sant’Elmas, dobbiamo fargli una statua. Capisce di calcio, è duttile, gioca ovunque, è alla diciottesima di fila da titolare”.













