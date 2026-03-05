NAPOLI-TORINO, CONTE RITROVA ANGUISSA PER LA SFIDA DI DOMANI

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 28: Andre’-Frank Anguissa of SSC Napoli looks on during the Serie A match between AC Milan and SSC Napoli at Giuseppe Meazza Stadium on September 28, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
Il Napoli ritrova Anguissa per la corsa alla Champions League. Il match contro il Torino segna il recupero del centrocampista camerunense, fondamentale per la squadra di Conte e a lungo fuori. Fuori alla pari di McTominay e De Bruyne, anch’essi pronti a riprendersi la squadra azzurra in un match in cui non ci sarà l’altro titolarissimo del reparto, ovvero Lobotka.

Il Torino, ospite al Maradona, ha ottenuto un successo essenziale nell’ultima giornata di campionato e ora punta a chiudere il prima possibile il discorso salvezza, con alcuni dubbi sui titolari e il ritorno di Ilkhan in seguito alla squalifica scontata nell’ultimo turno di Serie A.

Napoli-Torino apre il 28esimo turno come anticipo del venerdì, di scena il 6 marzo.

