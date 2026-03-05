Amministrative nel Napoletano, weekend decisivo per il campo largo: nodi su Portici, Mugnano, Ercolano e Melito

Fine settimana decisivo per il centrosinistra in vista delle prossime elezioni amministrative nella provincia di Napoli. Venerdì e sabato sono in programma i tavoli provinciali del cosiddetto “campo largo”, chiamati a sciogliere i nodi sui candidati sindaco in diversi comuni strategici.

A Portici l’intesa sembra ormai delineata: la candidatura a sindaco dovrebbe essere espressa dalla cosiddetta “Casa riformista”, sostenuta da gran parte della coalizione, con l’eccezione del Partito Democratico riconducibile a Vincenzo Cuomo. In pole ci sarebbe Farron, indicato come figura di riferimento dell’area riformista.

A Mugnano, invece, nel campo del centrosinistra dovrebbe spuntarla Pierluigi Schiattarella. Nonostante qualche resistenza interna, al momento non ufficializzata, il suo nome resta quello più accreditato per guidare la coalizione.

Situazione diversa a Ercolano, dove sarà il Partito Democratico a indicare il candidato chiamato a raccogliere l’eredità dell’ex sindaco Ciro Buonajuto, oggi consigliere regionale.

Partita aperta infine a Melito, dove la sfida che si starebbe delineando è tra Barretta (centrodestra) e Pellecchia. A Calvizzano, inoltre, sfida Borrelli-Pirozzi.

I tavoli provinciali del weekend saranno quindi decisivi per definire gli equilibri della coalizione e avviare ufficialmente la corsa verso le urne nei principali comuni dell’area metropolitana.