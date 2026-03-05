Marano, da qualche giorno si rivedono gli spazzini in strada dopo anni di assenza. Una battaglia di Terranostranews che a lungo sollecitato i commissari e la ditta

Dopo mesi, forse anni di assenza, gli spazzini sono tornati a lavorare nelle strade di Marano. Una presenza che mancava da tempo e che nelle ultime ore è stata notata da diversi cittadini.

Questa mattina sono stati avvistati quattro o cinque operatori impegnati nella pulizia delle strade, non solo nel centro ma anche in alcune zone periferiche del territorio. Un segnale che arriva dopo una lunga battaglia portata avanti dal giornale Terranostranews, che per anni ha denunciato la mancanza del servizio.

La richiesta è sempre stata semplice: garantire ai cittadini un servizio che pagano regolarmente. Ora la speranza è che non si tratti di un episodio isolato, ma dell’inizio di un ritorno stabile alla normalità nella gestione della pulizia urbana.