GUERRA IN IRAN, COLPITA PETROLIERA NEL GOLFO. MELONI: AIUTI AI PAESI DELL’AREA MA NON ENTRIAMO IN GUERRA

La guerra nel Golfo continua ad allargarsi. Un missile sparato dall’Iran verso lo spazio aereo turco è stato intercettato dalle difese Nato nel Mediterraneo orientale. Una fregata iraniana è stata affondata da un sottomarino Usa al largo dello Sri Lanka: oltre 80 i morti. La risoluzione sostenuta dai dem per fermare la campagna militare di Trump è stata bocciata dal Senato americano. Sanchez sfida il tycoon, dopo l’attacco del presidente Usa a Madrid per non aver concesso le basi. «È così che iniziano i disastri dell’umanità», dice il premier spagnolo. Tajani e Crosetto riferiranno oggi in Parlamento «sulla evoluzione della situazione internazionale e sulla richiesta di aiuti da parte dei paesi del Golfo», ha reso noto ieri il governo. Previste poi le risoluzioni e il voto. Meloni riceve oggi il ministro degli Esteri emiratino Nahyan. Ieri la premier e il ministro della Difesa da Mattarella, col Quirinale che ha definito «grave» l’attuale crisi.