Sanremo, la classifica dopo la prima serata. Le lacrime di Brancale, Tiziano Ferro si commuove, ovazione per Vessicchio

23:51

Kabir Bedi, il simbolico passaggio di testimone con Yaman

Sale sul palco Kabir Bedi e il ‘nuovo’ Sandokan Can Yaman – l’attore turco è protagonista dell’ultima serie televisiva – si inchina al primo leggendario interprete della tigre della Malesia. “Essere Sandokan è una grande responsabilità perché è una figura iconica, siamo entrambi molto fortunati ad averlo interpretato. Sono molto felice per te, hai recitato molto bene. Tu sei un degno successore”. Can Yaman riceve così la ‘benedizione’ del ‘Sandokan’ originale, ovvero Kabir Bedi, sul palco dell’Ariston, per la sua interpretazione del celebre personaggio malese creato dallo scrittore italiano Emilio Salgari nel 1883. “La storia del nuovo Sandokan è completamente diversa dalla mia -dice l’attore indiano nell’incontro con l’attore turco in un ideale ‘passaggio di testimone’ – ma vederlo è stata un’esperienza molto piacevole, la sceneggiatura era molto creativa. E’ stato molto interessante vedere come hanno cambiato le storie passate di tutti i personaggi. Ogni generazione vuole raccontare le storie classiche a modo suo”. Kabir Bedi ha poi scierzato: “Era un po’ strano vedere il personaggio di James Brook innamorarsi di Marianna, quindi preferisco il mio Sandokan. Però l’ho trovato molto interessante”L’attore indiano Kabir Bedi, storico interprete di Sandokan, con Can Yaman (Ansa)