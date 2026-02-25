Sanremo, la classifica dopo la prima serata. Le lacrime di Brancale, Tiziano Ferro si commuove, ovazione per Vessicchio

Ditonellapiaga, Arisa, Fulminacci, Fedez & Masini, Serena Brancale: sono – in ordine casuale – i cinque artisti più votati dalla sala stampa che ha deciso la classifica ‘top five’ provvisoria di Sanremo 2026 dopo la prima serata.
Un debutto all’insegna dei grandi scomparsi quello del Festival. Carlo Conti apre la 76esima edizione con l’omaggio a Pippo Baudo, poi manda un rvm che ricorda Beppe Vessicchio, accenna a Maurizio Costanzo e Ornella Vanoni. Ma la musica prima di tutto. Corre veloce la gara dei cantanti: d’altra parte si esibiscono tutti e trenta, da Ditonellapiaga, prima in scaletta a Lda & Aka 7even. A introdurli ci pensa il direttore artistico con Laura Pausini (che stavolta usa l’ugola solo per parlare) e Can Yaman. L’attore turco veste i panni che più gli si confanno, quelli del sex symbol. Capelli tirati indietro dal gel e camicia sbottonata, sfoggia un’abbronzatura caraibica che è l’occasione per qualche battuta.
Tra una canzone e l’altra c’è tempo per una sbirciata alla sfida del Fantasanremo che anima i social. Tommaso Paradiso ha il braccio fasciato: vale come guanto e sono 5 punti. Penalità per Patty Pravo, che evita la scala dell’Ariston e Tredici Pietro: per colpa del microfono che non funziona il figlio di Gianni Morandi va in rosso. La parentesi comica – breve – è affidata a Vincenzo De Lucia che si traveste da Laura Pausini. C’è Gaia sul Suzuki Stage, Max Pezzali sulla nave Costa Toscana intona le hit degli 883. L’operazione amarcord è compiuta con Kabir Bedi. In tutto fanno cinque ore di show. Una lunga cavalcata fino alla prima classifica.
Cosa è successo nella prima serata: rivivi la diretta
Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini: è la prima classifica provvisoria, senza ordine di piazzamento, del Festival di Sanremo 2026, frutto del voto della Sala Stampa, Tv e Web.
Le esibizioni della prima serata del Festival si concludono con Lda e Aka 7even, trentesimi con la loro ‘Poesie Clandestine’. Si attende ora la top 5 dei brani più votati dalla sala stampa che, spiega Conti, non sara’ una classifica ordinata ma un elenco ‘random’. ‘Random random’ intona Laura Pausini sulle note di ‘E’ Sanremo’, jingle del Festival.
Leo Gassman, giovane ma già veterano dell’Ariston, quando canta la sua ‘Naturale’ mostra una verve interpretativa che e’ di famiglia. La mimica e la gestualità sono attoriali, degne di papà Alessandro e nonno Vittorio. Il pubblico apprezza e l’artista vincitore nel 2020 della categoria ‘Nuove Proposte’ viene acclamato con il coro ‘Le-o! Le-o!”.
Abito bianco corto con le margherite sulle maniche e stivali abbinati lei, in nero lui con t-shirt: Maria Antonietta e Colombre hanno presentato ‘La felicità e basta’. Sul palco, lei con omnichord, lui con la chitarra, una melodia orecchiabile, un brano ironico e spensierato. Si sono divertiti sul palco, ballando, complici. I due fanno coppia anche nella vita.
Due chitarre, un basso e una batteria. Tutto dal vivo, niente playback. E non è solo questo che rende speciale l’esibizione delle Bambole di Pezza. Si tratta infatti della prima volta che sul palco dell’Ariston sale una rock band tutta al femminile. Il brano ‘Resta con me’ si muove su sonorità più soft e accessibili rispetto allo stile punk tipico del gruppo milanesLe Bambole di Pezza omaggiate da Laura Pausini con i fiori di Sanremo (Ansa)
È arrivato saltando Chiello, giacca nera damascata con bottoni dorati, capelli spettinati e ancora con i tacchi, come sulla passerella del blu carpet. Sul palco, con un cambio sulla scaletta che prevedeva le Bambole di pezza, ha portato “Ti penso sempre”.
Tredici Pietro, rapper e cantautore, è salito per la prima volta in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Uomo che cade. Inizia la performance ma è costretto subito a fermarsi per un problema al microfono. Sono intervenuti i tecnici della Rai che gli hanno consegnato un nuovo microfono e ha ricominciato daccapo il suo brano ed è andato tutto liscio. Uscendo ha detto “Forza Bologna”. I problemi tecnici gli ‘costano’ una penalità di 20 punti al Fantasanremo.
Laura Pausini con il terzo cambio d’abito, vestito blu notte scintillante con spalle scoperte, ha introdotto Enrico Nigiotti. Con un grande orologio con le lancette che vanno avanti veloci alle spalle, ha cantato ‘Ogni volta che non so volare’; Nigiotti, in total black, e alla sua quarta partecipazione a Sanremo, ha raccontato un amore che accoglie le fragilità e dà forza nei momenti di difficoltà.
Sal Da Vinci mattatore. Il cantante napoletano fa ballare l’Ariston e pure i giornalisti nel roof del teatro. Il suo tormentone ‘Per sempre sì’ conquista il pubblico. Il neomelodico improvvisa anche un balletto coinvolgendo una ragazza seduta in prima fila. Poi dedica il suo ritorno al Festival dopo 17 anni, a “una persona speciale che ha fatto palare la mia melodia, Vincenzo D’Agostino”.
Da TikTok all’Ariston, Eddie Brock sorprende e si candida a essere l’underdog dei questa edizione del Festival. Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, cantautore romano classe 1997 è salito per la prima volta sul palco del Teatro Ariston e fino a pochi mesi fa era uno sconosciuto ai più. Smocking in velluto, con camicia e cravattino slacciato, ha convinto la sala stampa che applaude alla sua esibizione. Il suo singolo più celebre, diventato virale sui social, ‘Non è mica te’ lo ha portato all’Ariston.
Malika Ayane si è presentata in nero con scollatura a V e spacco davanti, accompagnata da un chitarrista sul palco. La sua esibizione è arrivata dopo mezzanotte. È la sua sesta partecipazione a Sanremo e ha portato ‘Animali notturni’, molto applaudita dal pubblico con un pezzo ritmato ed elegante.
Debutto sul palco dell’Ariston per Nayt ‘Prima che’. Tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione si è esibito con un abito nero con giacca col collo alla coreana e una catena d’oro attaccata agli alamari. Nayt, tra i beniamini della Gen Z, unisce l’urban e il cantautorato, superando i confini di entrambi i generi, anche grazie a una scrittura diretta e sincera che lo caratterizza e con cui riesce a dare voce alla profondità, all’inquietudine e alle contraddizioni dell’essere umano.
Sale sul palco Kabir Bedi e il ‘nuovo’ Sandokan Can Yaman – l’attore turco è protagonista dell’ultima serie televisiva – si inchina al primo leggendario interprete della tigre della Malesia. “Essere Sandokan è una grande responsabilità perché è una figura iconica, siamo entrambi molto fortunati ad averlo interpretato. Sono molto felice per te, hai recitato molto bene. Tu sei un degno successore”. Can Yaman riceve così la ‘benedizione’ del ‘Sandokan’ originale, ovvero Kabir Bedi, sul palco dell’Ariston, per la sua interpretazione del celebre personaggio malese creato dallo scrittore italiano Emilio Salgari nel 1883. “La storia del nuovo Sandokan è completamente diversa dalla mia -dice l’attore indiano nell’incontro con l’attore turco in un ideale ‘passaggio di testimone’ – ma vederlo è stata un’esperienza molto piacevole, la sceneggiatura era molto creativa. E’ stato molto interessante vedere come hanno cambiato le storie passate di tutti i personaggi. Ogni generazione vuole raccontare le storie classiche a modo suo”. Kabir Bedi ha poi scierzato: “Era un po’ strano vedere il personaggio di James Brook innamorarsi di Marianna, quindi preferisco il mio Sandokan. Però l’ho trovato molto interessante”L’attore indiano Kabir Bedi, storico interprete di Sandokan, con Can Yaman (Ansa)
Abito bianco lungo, lineare, quasi da sposa, con scollo all’americana per Serena Brancale. Diretta dalla sorella Nicole ha cantato ‘Qui con me’, brano dedicato alla madre scomparsa. Un’interpretazione sentita e intensa, applauditissima dalla sala stampa, oltre che dal pubblico. E alla fine si è commossa anche l’artista, ringraziando la sorella.
Un medley di successi senza tempo che hanno fatto ballare tutta la platea dell’Ariston. Merito di Max Pezzali, che fa il suo debutto come ospite fisso di tutte e cinque le serate del 76mo festival, in collegamento dal palco della Costa Toscana. Da ‘Sei un mito’ a ‘La regina del Celebrità’, fino a ‘La regola dell’amico’ passando per ‘Nella notte’, l’artista pavese ripercorre alcuni dei suoi più grandi successi. “Hai fatto alzare in piedi e ballare tutto l’Ariston”, gli dice il conduttore Conti alla fine del set musicale.
Camicia di seta con scritto ‘Amal’ sul colletto sotto la giacca lunga a righe. Così Ermal Meta si è presentato sul palco dell’Ariston per cantare ‘Stella stellina’. Il cantante ha voluto far cucire sui suoi abiti nomi di bambine palestinesi, scritti di suo pugno. Ogni sera avrà un nome diverso. Sui social racconta: “La protagonista di Stella stellina è una bambina senza nome, ma forse ha tutti i nomi. Aysha, Amal, Layla, Nour, Hind, che importa, forse niente, forse tutto. Figlie di nessuno, figlie di tutti”. Il brano è la storia di una bambina palestinese senza nome la cui vita è stata stroncata dalla guerra. “Che i fiori siano per fare festa e non sulle tombe dei bambini che non c’entrano niente”, ha aggiunto Carlo Conti commosso.
Un tripudio di brillantini. Levante ha portato il brano ‘Sei tu’ a Sanremo, con un tubino scintillante con scollatura a cuore, longuette. Un’esibizione intensa e commossa la sua. Carlo Conti ha approfittato delle origini siciliane di Levante per mandare un messaggio di vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo in Sicilia, in particolare dalla frana a Niscemi.
“Vorrei dire a tutti i miei haters che sono degli sfigati, e che continuo a frequentare il mio sarto e la mia parrucchiera anche se non hanno vinto nessun Grammy”. Il comico ed imitatore Vincenzo De Lucia fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston, nei panni di una Laura Pausini non esattamente ‘umile’, scatenando le risate del pubblico.
In completo grigio over, con cravatta prugna, Fulminacci ha portato sul palco dell’Ariston “Stupida sfortuna”. É la sua seconda volta a Sanremo dopo la partecipazione nel 2021.
E’ il momento di J-Ax che sale sul palco dell’Ariston, per la sua prima volta in gara come solista. Versione country per l’artista che interpreta il brano “Italia starter pack”. Il ritorno dello ‘Zio’ al festival (prima volta da solista) e’ accompagnato dal battito di mani cadenzato del pubblico dell’Ariston. Il ritorno dello ‘Zio’ al festival (prima volta da solista) e’ accompagnato dal battito di mani cadenzato del pubblico dell’Ariston.
Alla sua quinta partecipazione Raf è tornato a Sanremo con il brano ‘Ora e per sempre’. “È uno dei simboli della musica italiana”, lo ha introdotto Laura Pausini; ha scelto un look elegante, total black. Il pubblico l’ha accolto calorosamente e applaudito dopo la sua esibizione.
C’è tempo per un’altra canzone in gara, ‘Ossessione’ di Samurai Jay, prima di Tiziano Ferro. A 25 anni dal suo debutto con “Xdono”, il cantautore di Latina si esibisce in un medley di suoi grandi successi: “Ti scattero’ una foto”, “La differenza tra me e te”, “Lo Stadio” e, appunto, “Xdono”. Il pubblico è in piedi. Conti ricorda l’imminente tour negli stadi che attende l’artista: è il momento dell’ultimo singolo, ‘Sono un grande’: “Oggi posso dirmi ‘bravo'”.
Ai saluti finali Tiziano Ferro si commuove e ringrazia Laura Pausini: “Tu mi freghi sempre”, dice alla co-conduttrice fra le lacrime. “Io e lui ci vogliamo molto bene”, aggiunge lei rivolta a Conti. Poi Ferro lancia una proposta ‘indecente’ alla Pausini per Sanremo 2027: “Il prossimo anno io e te insieme”, dice fra gli applausi. Poco prima Ferro aveva scherzato anche con Conti: “L’anno prossimo vai via anche se ci sono io in gara?”.
Per la sua undicesima volta a Sanremo, Patty Pravo ha portato in gara “Opera”. Si è presentata sul palco in lungo, abito nero in velluto con maniche nere trasparenti piene di lustrini, acclamata dal pubblico che in coro l’ha incitata con ‘Patty, Patty’. È la prima che prende una penalità al Fantasanremo perché non ha sceso la scalinata.
Elettra Lamborghini versione disco fa ballare l’Ariston. Il palco del Teatro si trasforma in una vera e propria discoteca con ballerini che danzano intorno alla Lamborghini, che sfoggia un vestito doppio, sotto trasparente tempestato di strass, sopra un abito seta nero ricamato in oro, aperto davanti e con coda dietro.
Laura Pausini ha presentato Tommaso Paradiso, al suo debutto all’Ariston, che ha cantato ‘I Romantici’. Paradiso ha indossato una giacca lunga beige sopra pantaloni neri, la mano con una fasciatura, dopo un piccolo incidente, è valsa comunque punti al Fantasanremo come ‘guanto’.
Un errore nelle grafiche dello schermo dietro il palco del Teatro Ariston, trasforma la Repubblica in “Repupplica”. E’ successo durante la presentazione della signora Gianna Pratesi. E l’immagine del refuso ha presto fatto il giro del web.