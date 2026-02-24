Domenico morto con il cuore bruciato: ora è scontro tra gli ospedali di Napoli e Bolzano

Condividi

Dopo la morte del piccolo Domenico, il bambino a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è cominciato lo scontro tra i due ospedali coinvolti: quello di Bolzano e quello di Napoli. L’inchiesta sta cercando di ricostruire passo dopo passo quello che è successo dal 23 dicembre scorso, per risalire al “peccato originale” che ha portato al tremendo epilogo della morte del piccolo. Tutto gira intorno all’utilizzo del ghiaccio secco che avrebbe irrimediabilmente danneggiato l’organo. Chi l’ha inserito? Perché non sono state seguite le procedure standard?

Lo scontro tra ospedali

Il dipartimento di Prevenzione Sanitaria e Salute della Provincia Autonoma di Bolzano lo scorso 18 ha inviato una relazione al Ministero della Salute. Nel corso dell’intervento di espianto del cuore destinato al piccolo Domenico, lo scorso 23 dicembre a Bolzano, «sono emerse significative criticità operative a carico del team di prelievo di Napoli», si legge nella relazione. È l’ultimo atto d’accusa nei confronti dell’equipe del Monaldi.

I rilievi riguardano in particolare la procedura chirurgica seguita, la dotazione tecnica incompleta (ghiaccio insufficiente) e una incertezza in merito alla gestione dell’eparina. Accuse cui il Monaldi ha risposto in serata riportando l’interlocuzione tra l’equipe partenopea giunta a Bolzano e gli operatori socio sanitari dell’ospedale altoatesino. «Viene richiesto al personale di sala – è questo uno dei passaggi riportati dal Monaldi – di integrare il ghiaccio. Il personale locale chiede se sia necessario ghiaccio sterile o non sterile; l’équipe di espianto (del Monaldi, ndr) riferisce di aver considerato tale distinzione non rilevante ai fini della conservazione».













