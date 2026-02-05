MOVIMENTO IDEA SOCIALE. BRUNO: VANNACCI NON CI RAPPRESENTA

Condividi

Visite: 0

1 Visite

Sull’argomento il Segretario Nazionale del Movimento Idea Sociale Raffaele Bruno ha dichiarato:

“Noi del Movimento Idea Sociale, partito fondato da Pino Rauti, del quale è stato Segretario Nazionale ed oggi guidato da me a seguito della dipartita del nostro grande leader avvenuta il 2 novembre del 2012, siamo contro quella finta destra dei fratelli d’Italia e Lega. Trattasi di partiti conservatori, conformisti, neoliberisti, legati agli interessi atlantisti e filo israeliani. Per noi missini e social popolari, che rappresentiamo la continuità politica, storica, culturale, sociale e popolare del Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante e Pino Rauti, sono fondamentali Dio, Patria e Famiglia e le radici greco-romane e cristiane, che hanno plasmato la nostra identità e dato linfa alle nostre tradizioni. Rimaniamo, pertanto, sostenitori dell’alternativa della terza via tra liberal – capitalismo e comunismo e riteniamo che sia una seria e valida prospettiva per il futuro della nostra gioventù e per le nuove generazioni. L’unica vera destra italiana, cioè la nostra, si distingue e si caratterizza, inoltre, per la forte sensibilità sociale, solidale, popolare e comunitaria, in netto contrasto con la destra storica, ben pensante, conservatrice, filo capitalista, liberal democratica, borghese, individualista e competitiva, della quale non condividiamo neanche una virgola. Vannacci è soltanto l’ultimo arrivato, uno dei tanti, come ne abbiamo visti tanti. Durano lo spazio di un mattino. Sono uomini del sistema e opportunisti. Vannacci è una meteora, una parentesi tra due nulla, uno che ha trovato nel fare politica anche i propri vantaggi, interessi personali in termini economici e che se avesse orgoglio e fosse un vero uomo d’onore si dimetterebbe da deputato europeo. Di certo non potrà mai rappresentare la coerenza, la fedeltà, l’alternativa al sistema, la socializzazione, il corporativismo, lo Stato nazionale del lavoro e le specificità storiche, culturali e ideali di noi missini”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti